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Надежный японский кроссовер с автоматом подешевел в РФ: сколько он сейчас стоит

Дилеры привезли в Россию новый кроссовер Suzuki Fronx по цене от 2,7 млн рублей

Японский компактный кроссовер Suzuki Fronx подешевел в России. Сейчас цены на него стартуют от 2,7 млн рублей, а в марте минимальная цена составляла 2,86 млн рублей.

В комплектацию входят камера заднего вида с парктроником, электроусилитель руля, климат-контроль, кожаный мульти-руль, мультимедийная система с сенсорным экраном, круиз-контроль и прочее.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Suzuki Fronx оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 103 л. с., который работает с классической 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

По стоимости с Suzuki Fronx сопоставим с Geely Coolray 2024 г. в. в средней комплектации Luxury или Jetour Dashing в исполнении Comfort.

Интерьер Suzuki Fronx
Интерьер Suzuki Fronx

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Suzuki
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