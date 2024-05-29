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Что изменится в ГИБДД после переименования в ГАИ

Юрист Радько назвал 5 изменений, которые произойдут после переименования ГИБДД

В ГИБДД после переименования в ГАИ будет проведен ребрендинг, пояснил адвокат Сергей Радько. Он рассказал, что все знаки отличия, которые присутствуют на форменном обмундировании сотрудников, а также наименования на машинах, табличках, в удостоверениях и протоколах будет необходимо заменить.

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Юрист заметил, что на это уйдет время, и предположил, что для полного ребрендинга будет введен переходный период. При этом специалист отметил, что нашивка ГИБДД присутствует не на всей форме, что существенно облегчит процедуру ребрендинга.

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Юрист считает, что переименовать ГИБДД в ГАИ решили для удобства, так как такая формулировка проще и привычнее.

Накануне сообщалось, что ГИБДД в России вновь станут называть Госавтоинспекцией. Изменения были приняты на законодательном уровне, пояснил глава ведомства Михаил Черников.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Газета.Ru»

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Фото:АГН Москва
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