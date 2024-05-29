Мошенники создали более 200 сайтов для обмана будущих водителей

В России мошенники придумали новый способ обмана желающих купить права

В Сети расплодилось множество сайтов, направленных на обман граждан, которые хотели бы купить права, а не получить их после обучения в автошколе. Глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев отметил, что за последнее время было удалено 203 таких сайта.

Он пояснил, что каждый сайт делают и называют под определенный город, каждый ресурс именуют определенной фейковой компанией. Например, так: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava».

Лебедев прибавил, что на таких сайтах предлагают оставить заявку на получение водительских прав. Для этого требуется указать свои личные данные, а также загрузить копию паспорта. Затем клиенту обещают перезвонить, но в итоге так и не связываются с ним. Полученные данные жертвы злоумышленники используют для последующих мошеннических схем.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: «Известия»