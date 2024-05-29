#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
29 мая
Обтяжка машины пленкой — дело тонкое: объясняем, как не навредить кузову
Автоэксперт Кукарин объяснил, что будет при...
Интерьер Chevrolet Captiva
29 мая
Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена
Дилеры привезли в РФ 7-местный кроссовер...
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
29 мая
Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше
В Госдуме решают, как улучшить качество...

Мошенники создали более 200 сайтов для обмана будущих водителей

В России мошенники придумали новый способ обмана желающих купить права

В Сети расплодилось множество сайтов, направленных на обман граждан, которые хотели бы купить права, а не получить их после обучения в автошколе. Глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев отметил, что за последнее время было удалено 203 таких сайта.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Он пояснил, что каждый сайт делают и называют под определенный город, каждый ресурс именуют определенной фейковой компанией. Например, так: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava».

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Лебедев прибавил, что на таких сайтах предлагают оставить заявку на получение водительских прав. Для этого требуется указать свои личные данные, а также загрузить копию паспорта. Затем клиенту обещают перезвонить, но в итоге так и не связываются с ним. Полученные данные жертвы злоумышленники используют для последующих мошеннических схем.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Точнее Unsplash | Depositphotos
29.05.2024
Фото:Точнее Unsplash | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0