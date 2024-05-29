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Качество интернета на федеральных трассах России станет значительно лучше

В Госдуме решают, как улучшить качество мобильной связи и интернета вдоль трасс

В Госдуму РФ внесен законопроект об обеспечении качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

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«Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами по ЕР внесли сегодня законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом вдоль автомобильных дорог», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, актуальные действующие положения законов «О связи» и «Об автодорогах» нуждаются в доработках с целью развития процесса покрытия мобильными сетями дорожной сети. При этом депутат подчеркнул, что во время реализации этих мер необходимо оптимизировать взаимодействие операторов сотовой связи и владельцев дорог.

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В настоящее время федеральные трассы покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%, отметил Хинштейн.

«Наш законопроект предлагает: закрепить в ФЗ "Об автодорогах", что сооружения связи (при учете допустимых габаритов) могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог», – уточнил депутат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в феврале 2024 года дал поручение обеспечить население высокоскоростным интернетом практически на всей территории России, включая мегаполисы, небольшие города, сельские поселения в отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, а также местных дорог.

Источник: t.me/Hinshtein

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
29.05.2024
Фото:freepik / freepik
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