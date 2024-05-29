Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена

Дилеры привезли в РФ 7-местный кроссовер Chevrolet Captiva по цене от ₽2,7 млн

Дилеры и частники продолжают поставлять в Россию кроссоверы Chevrolet Captiva. Так, частный продавец из Ставрополя продает такой автомобиль за 2,7 млн рублей, и это на данный момент самая низкая цена такого кроссовера, исходя из данных на популярном сайте объявлений.

Chevrolet Captiva

При этом стоит отметить, что за 2,7 млн рублей предается хорошо оснащенная, но 5-местная версия 2022 г. в. 7-местный автомобиль предлагает продавец из Подмосковья, машина у него дороже лишь на 10 тыс. рублей. Уточняется, что автомобиль растаможен и готов к постановке на учет.

Интерьер Chevrolet Captiva

Машина продается в комплектации Premier, в которую входит четыре подушки безопасности, кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль и прочее.

Аналогичную Captiva ненамного дороже предлагают в Липецке и Белгороде – за 2,73 млн и 2,78 млн рублей соответственно.

Преимущественно в России продают Chevrolet Captiva с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. Длина автомобиля равна 4715 мм при колесной базе 2750 мм.

Интерьер Chevrolet Captiva

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Автоновости дня