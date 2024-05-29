Недорогой семейный «американец» снова в России: известна цена
Дилеры и частники продолжают поставлять в Россию кроссоверы Chevrolet Captiva. Так, частный продавец из Ставрополя продает такой автомобиль за 2,7 млн рублей, и это на данный момент самая низкая цена такого кроссовера, исходя из данных на популярном сайте объявлений.
При этом стоит отметить, что за 2,7 млн рублей предается хорошо оснащенная, но 5-местная версия 2022 г. в. 7-местный автомобиль предлагает продавец из Подмосковья, машина у него дороже лишь на 10 тыс. рублей. Уточняется, что автомобиль растаможен и готов к постановке на учет.
Машина продается в комплектации Premier, в которую входит четыре подушки безопасности, кожаный салон, камера заднего вида, круиз-контроль и прочее.
Аналогичную Captiva ненамного дороже предлагают в Липецке и Белгороде – за 2,73 млн и 2,78 млн рублей соответственно.
Преимущественно в России продают Chevrolet Captiva с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. Длина автомобиля равна 4715 мм при колесной базе 2750 мм.
Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Автоновости дня