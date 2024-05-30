Кошмар любого водителя на дороге предотвратит искусственный интеллект

ИИ поможет водителям в 100 раз быстрее обнаружить препятствия и пешеходов

Искусственный интеллект (ИИ) в совокупности с новой биокамерой позволит водителям обнаружить пешеходов и препятствия на дороге в 100 раз быстрее, чем современные автомобильные камеры. Новую систему разработали ученые из Университета Цюриха.

Благодаря этой новации в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта, безопасность транспортных систем и автономных автомобилей значительно повысится. Некоторые современные автомобили оснащены системой камер, способных предупредить водителя о препятствии или активировать экстренное торможение. Но на текущий момент они недостаточно быстры и надежны, и требуют модернизации, чтобы использовать их в автономных транспортных средствах.

Существующие камеры функционируют по принципу кадровых изображений, снимки делаются через равные интервалы времени. Но между кадрами может произойти какое-то событие, которое камера увидит слишком поздно. Чтобы решить эту проблему специалисты создали гибридную систему и объединили лучшие характеристики обычных и событийных камер. Первая делает 20 снимков в секунду, а вторая фиксирует быстрые движения.

В итоге, теперь обнаружение объектов происходит с такой скоростью, как если бы стандартная камера делала 5000 снимков в секунду, но с использованием той же пропускной способности, что и камера с частотой кадров в 50 кадров в секунду. Такой принцип работы позволяет быстрее реагировать на пешеходов и другие препятствия на дороге, повышая тем самым безопасность, это особенно важно на высоких скоростях.

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Источник: techxplore.com