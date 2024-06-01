Эти грузовики выпущены в Болгарии! (видео)

В Сети появилось видео о сборке грузовиков ГАЗ в Болгарии

Грузовая промышленность Болгарии – интереснейшая тема, возникшая благодаря нескольким (буквально двум-трем) удачным контактам руководства страны с дружественными странами. И конечно, одним из таких контактов были переговоры с СССР. А одним из грузовиков, который выпускался на автомобильном заводе в болгарском городе Шумен, стал всенародно любимый в Союзе ГАЗ-53!

Решение о сборке советских среднетонажников на заводе «Мадара» было принято в 1966 году – к тому времени предприятие выпускало лишь тракторные шасси, а также грузовые мосты. Но первые пять «газонов» в Шумене собрали уже в мае 1967 года, а до конца года сделали 200 машин.

Интересно, что силами смежников из самой Болгарии удалось локализовать многие компоненты – тормоза, рулевые механизмы, систему питания двигателя, крепеж, электрооборудование, аккумуляторы, радиаторы... С 1967-го «Мадара» выпускал уже по 200 грузовиков ежемесячно!

Как развивалась эта история, какие еще грузовики выпускали в Болгарии, к чему все пришло в 1990-е (помните тягачи LIAZ?) и чем живет сегодня – смотрите в видео!

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Источник: AUTO VIDEO