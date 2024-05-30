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Производство этого вида транспорта в России выросло с начала года в 2,3 раза

Росстат: в России на 92,5% с начала года увеличился выпуск легковых автомобилей

За первые четыре месяца 2024 года производство легковых автомобилей в России выросло на 92,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и составило 224 тысячи экземпляров. Такими цифрами поделились в Росстате.

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Отмечается, что в текущем апреле выпуск автомобилей вырос в 2,3 раза по сравнению с апрелем 2023 года, а по отношению к марту текущего – на 0,8%. Примечательно, но в Росстате не привели абсолютные цифры.

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Что касается грузового автотранспорта, то их производство за период с января по апрель текущего года достигло 60,3 тысячи штук. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Производство автобусов массой до пяти тонн за первые четыре месяца 2024 года выросло на 17,6% – 6,5 тысячи штук. Выпуск такого транспорта весом более пяти тонн вырос на 31% и достиг 5,2 тысячи экземпляров. Двигателей внутреннего сгорания было произведено 74,4 тысячи штук – это на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.

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Источник: rosstat.gov.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
30.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
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