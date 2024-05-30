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Альтернативой премиум-авто из Европы россияне назвали этот бренд из Китая

«Автостат»: почти 60% россиян считают авто из Китая достойной заменой «европейцам»

Почти 60% россиян считают автомобили от китайского автопрома равноценной заменой ушедшим европейским премиальным брендам. Это следует из онлайн-опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «Автостат».

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В ходе опроса респондентам был задан вопрос – какие автомобили из Китая можно считать альтернативой премиальным. К вопросу прилагался перечень брендов из КНР, из которого участники опроса выбирали те, которые считали альтернативой «европейцам».

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Почти 60% опрошенных (57,8%) убеждены, что машины из Китая могут быть альтернативой премиуму из Европы. Больше всего голосов получил бренд Tank (30%), второе и третье места заняли марки Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%). Также в топ-5 вошли Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

На остальные китайские бренды суммарно пришлось порядка 15%. Отмечается, что в опросе приняли участие более 3 тысяч российских автовладельцев.

Напомним, автомобильный рынок России стал для автопрома Китая крупнейшим для экспорта своей продукции. Всего в период с января по ноябрь 2023 года в нашей стране было реализовано 841 тыс. автомобилей из Китая.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | АВТОСТАТ
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | АВТОСТАТ
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