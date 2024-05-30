Купить иномарку из Европы — более 60% россиян готовы опробовать новую схему

Автокод: 62% россиян рискнут заказать иномарку из Европы в сервисе доставки

Более 62% россиян хотели бы заказать автомобиль с доставкой из другой страны посредством специального сервиса доставки. Это следует из опроса, проведенного специалистами сервиса «Автокод».

В России один из сервисов производит доставку иномарок из Европы, выглядит это следующим образом: сервисная компания выкупает авто у официальных дилеров Европы, КНР и Кореи, и доставляет в РФ в течение 45-60 дней. После прохождения всех необходимых таможенных процедур новому владельцу передается пакет документов вместе с автомобилем.

Можно заказать такие марки, как BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai и Kia.

Из числа опрошенных 62% хотели бы попробовать заказать для себя автомобиль из другой страны при помощи такого сервиса доставки. Четверть респондентов (25%) не уверены, смогли бы они воспользоваться услугами таких специалистов. При этом 14% участников опроса предпочитают выбирать автомобиль для покупки на российском рынке.

Автоэксперт Игорь Шагапов, комментируя итоги опроса, назвал закономерным выбор россиян в пользу европейских автомобилей, при условии их заказа через какой-то сервис. Покупатели уверены в ликвидности европейских автомобилей, констатирует Шагапов, потому что даже спустя несколько лет после эксплуатации их можно будет продать на вторичном рынке, резюмировал эксперт.

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Источник: avtocod.ru