Дилеры переписали цены на самый популярный кроссовер Chery
НАПИ: кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в мае подорожал на 10-70 тысяч рублей
В мае текущего года в РФ подорожал один из самых популярных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max.
Относительно апреля автомобили этой марки стали дороже на 10-70 тысяч рублей. Самая дешевая и самая дорогая из полноприводных комплектаций Chery Tiggo 7 Pro Max – Elite AWD и Ultimate AWD подорожали на 10 тысяч рублей.
Chery Tiggo 7 Pro Max
Базовый вариант Elite с передним приводом и в «средней» полноприводной комплектации Prestige AWD стоит теперь на 20 тысяч больше. Больше всего поднялись цены на «среднюю» и топовую переднеприводную версии кроссовера – Prestige FWD и Ultimate FWD.
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Источник: Autonews.ru
30.05.2024
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