#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla в проигрыше? Китай захватит рынок электромобилей Евросоюза при этом условии
30 мая
Tesla в проигрыше? Китай захватит рынок электромобилей Евросоюза при этом условии
Китай может обогнать Tesla на рынке Европы по...
От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД
30 мая
От 100 до 150 тыс. рублей заплатит водитель этого вида транспорта за нарушение ПДД
Операторы кикшеринга кратно увеличили штрафы за...
Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по выручке от реализации новых авто
30 мая
АВТОВАЗ отобрал у китайских брендов лидерство по выручке с продаж
Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по...

2 автомобиля из Китая разбили на краш-тестах, но оно того стоило — 5 звезд

Euro NCAP: Zeekr и Maxus удостоились 5 звезд в краш-тестах по безопасности

Автомобили бренда Zeekr и Maxus получили максимальные пять звезд по итогам краш-тестов Европейского комитета по проведению независимых тестов Euro NCAP.

Отмечается, что в краш-тестах, призванных определить уровень безопасности, приняли участие такие марки, как Volkswagen Tiguan, Renault Scenic E-Tech, Ford Tourneo Custom, а также три китайских модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Maxus Mifa 7.

Zeekr X
Zeekr X

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В итоге максимальные пять баллов получили две китайские новинки, причем они представлены на автомобильном рынке России. Новинки завозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта и популярностью и россиян.

Речь идет о бренде Zeekr – две модели Zeekr X и Zeekr 001 набрали по 96% и 95% соответственно.

Zeekr X
Zeekr X

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Причем специалисты отметили, что автомобили не только привлекательны с точки зрения дизайна экстерьера, но у них очень высокий уровень безопасности.

«Поздравляем ZEEKR с выпуском двух автомобилей с такими хорошими показателями безопасности и общей экологичности в начале их пути на европейский рынок электромобилей. Их автомобили показывают, что безопасность и экологичность могут соседствовать в современных автомобилях», – говорится в сообщении компании.

Также высшего балла удостоился минивэн Maxus Mifa 7 от Euro NCAP, Renault Scenic E-Tech и третье поколение Volkswagen Tiguan. Три звезды получил Ford Tourneo Custom в стандартной комплектации.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Euro NCAP

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ITAR-TASS | Zeekr | Maxus
30.05.2024
Фото:ITAR-TASS | Zeekr | Maxus
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв