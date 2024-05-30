2 автомобиля из Китая разбили на краш-тестах, но оно того стоило — 5 звезд

Euro NCAP: Zeekr и Maxus удостоились 5 звезд в краш-тестах по безопасности

Автомобили бренда Zeekr и Maxus получили максимальные пять звезд по итогам краш-тестов Европейского комитета по проведению независимых тестов Euro NCAP.

Отмечается, что в краш-тестах, призванных определить уровень безопасности, приняли участие такие марки, как Volkswagen Tiguan, Renault Scenic E-Tech, Ford Tourneo Custom, а также три китайских модели – Zeekr X, Zeekr 001 и Maxus Mifa 7.

Zeekr X

В итоге максимальные пять баллов получили две китайские новинки, причем они представлены на автомобильном рынке России. Новинки завозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта и популярностью и россиян.

Речь идет о бренде Zeekr – две модели Zeekr X и Zeekr 001 набрали по 96% и 95% соответственно.

Zeekr X

Причем специалисты отметили, что автомобили не только привлекательны с точки зрения дизайна экстерьера, но у них очень высокий уровень безопасности.

«Поздравляем ZEEKR с выпуском двух автомобилей с такими хорошими показателями безопасности и общей экологичности в начале их пути на европейский рынок электромобилей. Их автомобили показывают, что безопасность и экологичность могут соседствовать в современных автомобилях», – говорится в сообщении компании.

Также высшего балла удостоился минивэн Maxus Mifa 7 от Euro NCAP, Renault Scenic E-Tech и третье поколение Volkswagen Tiguan. Три звезды получил Ford Tourneo Custom в стандартной комплектации.

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Источник: Euro NCAP