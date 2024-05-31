Как изменилась цена Lada Largus за три года

Lada Largus подорожал в России почти на 1 млн рублей за 3 года

За три года Lada Largus стал дороже почти на миллион рублей, следует из сравнения актуальных цен на автомобиль с опубликованными в мае 2021 года прайс-листами.

Три года назад оснащенный 90-сильным мотором Largus можно было купить за 724,9 тыс. рублей. К концу 2021 года модель стоила уже 812,9 тыс. рублей.

Lada Largus

К началу 2022 года цена поднялась уже до 829,9 тыс. рублей, к концу марта она выросла почти до 1,24 млн рублей. Летом машина стоила уже 1,3 млн рублей.

Сейчас аналогичный Largus можно купить за 1,66 млн рублей. В начальную комплектацию Classic входят антиблокировочная система тормозов, кондиционер и электрические стеклоподъемники. Также имеется водительская подушка безопасности.

Lada Largus

Примечательно, что после перезапуска производства Ларгуса в Ижевске, Lada Largus-фургон оценили дороже, чем пассажирский вариант.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Quto.ru