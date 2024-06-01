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Молодые водители не идут в дальнобойщики по этой причине — опрос подтвердил

Эксперты выяснили причину отказа молодых водителей работать дальнобойщиками

В России средний возраст водителей большегрузного транспорта составляет 41 год и выше. Другими словами, отрасль грузоперевозок стареет, а молодые водители не хотят работать дальнобойщиками. К таким выводам в ходе проведенного опроса пришли специалисты Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН и Национального Автомобильного Союза.

Выяснилось, что на долю сотрудников в возрасте от 41 до 50 лет приходится 29,8% опрошенных, еще 12.5% составляют водители старше 51 года. Отмечается, что возрастные водители чаще отказывались от опроса, поэтому реальный средний возраст может быть еще выше.

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Более половины участников опроса (54,5%) выразили мнение, что их работу могут облегчить беспилотные технологии.

«Водители фактически ведут кочевой образ жизни вдали от своих семей, с ночевками в кабине фуры, нерегулярным и зачастую некачественным питанием. В результате у многих из них начинаются проблемы в личной жизни, а некоторые уходят из "дальнобоя" в другие сферы, что еще больше усугубляет кадровую проблему в отрасли грузоперевозок», – объясняет заместитель директора по научной работе института Наталья Великая.

Из опрошенных дальнобойщиков полностью довольны своим доходом только 11,9% водителей, еще 36,9% – скорее удовлетворены. Остальные 50,7% недовольны своей зарплатой.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал кадровую проблему в отрасли грузоперевозок одной из ключевых в этой сфере.

«Уже сейчас мы наблюдаем острую нехватку водителей, и в ближайшие несколько лет ситуация может усугубиться. Государству и бизнесу необходимо принять меры по улучшению условий труда и состояния техники, чтобы обеспечить водителям грузовиков комфортную работу», – подчеркивает глава НАС.

Отсутствие мер в этой части негативно сказывается на отрасли, в результате профессиональные дальнобойщики уходят из профессии, подытожил Шапарин.

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Источник: пресс-служба ИСПИ ФНИСЦ РАН

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
01.06.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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