#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С таким инструктором автошколы экзамен в ГАИ сдать не получится — называем признаки
31 мая
С таким инструктором автошколы экзамен в ГАИ сдать не получится — называем признаки
Эксперт Моряхин перечислил признаки...
Интерьер BAIC BJ40
31 мая
Дождались! Этот крутой внедорожник теперь в России, да еще и в дизельной версии
Стала известна цена дизельного BAIC BJ40,...
Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару
31 мая
Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару
Эксперт «За рулем» Гудков рассказал, как...

В России появилась в продаже редкая и очень дорогая модель Lada

В России на продажу выставили редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей

На популярном сайте появилось объявление о продаже редкой гоночной машины Lada Revolution. Стоит спорткар 7,5 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Продавец пояснил, что пробег машины составляет лишь 1 тыс. км. Мощность двигателя равна 215 л.с. Предположительно, речь идет о Lada Revolution в версии Supersport, собранной в 2006 году.

Lada Revolution II
Lada Revolution II

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Автомобиль разгоняется до «сотни» за 6,5 секунд, его максимальная скорость равна 260 км/ч.

Проект Lada Revolution стартовал в 2001 году. Выставленный на продажу автомобиль является модернизированной версией спорткара Revolution II.

Lada Revolution II
Lada Revolution II
Lada Revolution II
Lada Revolution II

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Авито авто

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
31.05.2024
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0