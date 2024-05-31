В России появилась в продаже редкая и очень дорогая модель Lada

В России на продажу выставили редкий спорткар Lada Revolution за 7,5 млн рублей

На популярном сайте появилось объявление о продаже редкой гоночной машины Lada Revolution. Стоит спорткар 7,5 млн рублей.

Продавец пояснил, что пробег машины составляет лишь 1 тыс. км. Мощность двигателя равна 215 л.с. Предположительно, речь идет о Lada Revolution в версии Supersport, собранной в 2006 году.

Lada Revolution II

Автомобиль разгоняется до «сотни» за 6,5 секунд, его максимальная скорость равна 260 км/ч.

Проект Lada Revolution стартовал в 2001 году. Выставленный на продажу автомобиль является модернизированной версией спорткара Revolution II.

Lada Revolution II

Lada Revolution II

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Источник: Авито авто