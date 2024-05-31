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Цена удивительно низкая: просторный 173-сильный седан поступает в продажу

В Китае стартуют онлайн-продажи новой ограниченной версии седана Peugeot 408

С 1 июня в КНР начинаются онлайн-продажи новой ограниченной версии седана Peugeot 408. В КНР его производят на совместном предприятии с Dongfeng.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Стоить Peugeot 408 Longjing Limited Edition будет очень дешево: 69 700 юаней (862 тысяч рублей по текущему курсу). Сейчас цена этой модели стартует от 109 700 юаней (1,36 млн рублей), то есть разница составит 40 тысяч юаней (около 500 тыс. рублей).

Peugeot 408 Longjing Limited Edition
Peugeot 408 Longjing Limited Edition

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Уточняется, что автомобиль будут продавать только онлайн, и реализовать планируется всего лишь 200 штук.

Размеры Peugeot 408 Longjing Limited Edition 4750×1820×1488 мм при колесной базе 2730 мм. Седан получил 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, цифровую приборную панель с 12-дюймовым экраном и медиасистемой с экраном диагональю 10 дюймов. 1,5-литровый турбомотор выдает 173 л.с. и сочетается он с обычным 6-ступенчатой МКП.

Peugeot 408 Longjing Limited Edition
Peugeot 408 Longjing Limited Edition
Peugeot 408 Longjing Limited Edition
Peugeot 408 Longjing Limited Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
31.05.2024
Фото:Autohome
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