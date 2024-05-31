Этот 156-сильный полноприводный «немец» теперь в Белоруссии: что с ценой

В Беларуси стартовали официальные продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения

В Беларуси начались официальные продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения. Компания BMW представила второе поколение компактного кросс-купе X2 (U10) осенью 2023 года. В Европе модель появилась весной текущего года, а сейчас появилась в Беларуси.

Самая доступная версия – sDrive20i. Это «мягкий» гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора. Мощность составляет 156 л.с. Двигатель работает в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод передний.

BMW Х2

Стоит автомобиль 47,15 тыс. евро или 4,61 млн рублей по текущему курсу. Также можно приобрести полноприводные варианты с 2,0-литровыми моторами (бензиновым и дизельным).

Предлагается и полноприводный электромобиль BMW iX2 xDrive30 с мощностью 313 л.с. и запасом хода 493 км (по методике WLTP), цена стратует от 65 тыс. евро (6,36 млн рублей).

Интерьер BMW Х2

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Источник: AV