Этот 156-сильный полноприводный «немец» теперь в Белоруссии: что с ценой

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В Беларуси стартовали официальные продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения

В Беларуси начались официальные продажи кроссоверов BMW Х2 второго поколения. Компания BMW представила второе поколение компактного кросс-купе X2 (U10) осенью 2023 года. В Европе модель появилась весной текущего года, а сейчас появилась в Беларуси.

Самая доступная версия – sDrive20i. Это «мягкий» гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора. Мощность составляет 156 л.с. Двигатель работает в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод передний.

BMW Х2
BMW Х2
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Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Стоит автомобиль 47,15 тыс. евро или 4,61 млн рублей по текущему курсу. Также можно приобрести полноприводные варианты с 2,0-литровыми моторами (бензиновым и дизельным).

Предлагается и полноприводный электромобиль BMW iX2 xDrive30 с мощностью 313 л.с. и запасом хода 493 км (по методике WLTP), цена стратует от 65 тыс. евро (6,36 млн рублей).

Интерьер BMW Х2
Интерьер BMW Х2

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: AV

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BMW
31.05.2024
Фото:BMW
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