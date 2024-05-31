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Дождались! Этот крутой внедорожник теперь в России, да еще и в дизельной версии

Стала известна цена дизельного BAIC BJ40, прошедшего сертификацию в России

В России завершился процесс сертификации дизельной версии рамного внедорожника BAIC BJ40. Уже совсем скоро новинка появится в продаже на российском рынке в единственной комплектации Exclusive по цене от 4,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

BAIC BJ40
BAIC BJ40

Под капотом BAIC BJ40 турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью 162 л. с., он работает в паре с 8-ступенчатной автоматической коробкой передач ZF. Дизельная версия внедорожника получила жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, благодаря чему автомобиль уверенно преодолевает бездорожье. У BAIC BJ40 усиленная рама и показатели геометрической проходимости помогают преодолеть большинство препятствий.

BAIC BJ40
BAIC BJ40

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Внешне BAIC BJ40 с дизельным мотором отличается от бензиновой версии решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета. У внедорожника красные тормозные суппорты и матовая окраска кузова, которая доступна в черном, белом, красном и зеленом исполнении.

«Рамный внедорожник BAIC BJ40 – легендарная модель бренда, высоко востребованная поклонниками классических внедорожников. Уникальной особенностью автомобиля является возможность трансформировать его во внедорожный кабриолет. Наличие трехсоставной крыши и откидываемого ветрового стекла позволит водителю получить разнообразный опыт вождения и яркие эмоции во время поездок в теплое время года», – подчеркивают в пресс-службе.
Интерьер BAIC BJ40
Интерьер BAIC BJ40

В списке опций заявлены: продвинутая светодиодная оптика, цифровая приборная панель и мультимедиа с экраном диагональю 10 дюймов, продуманная эргономика, широкий набор ассистентов в помощь водителю, «зимний пакет» и другие.

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Источник: внешняя пресс-служба BAIC

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:BAIC
Количество просмотров 1
31.05.2024
Фото:BAIC
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