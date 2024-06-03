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Водителям объяснили, в каких случаях этот крупный штраф увеличится в 5-7 раз

Автоюрист Воропаев: Штраф за сбитое животное может достигать до 180 тыс. рублей

Автовладельцам грозят штрафы в крупном размере за сбитое на дороге животное, потому что, согласно российскому законодательству, это расценивается как ущерб государству. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.

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Он подчеркнул, что водитель обязан компенсировать ущерб за пострадавшее в ДТП дикое животное.

«Размер таксы разнится в зависимости от вида животного, условий. при которых произошло столкновение. Сумма колеблется от 100 до 180 тысяч рублей, а в случае, если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз», – уточнил юрист.

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Согласно данным научного центра безопасности дорожного движения МВД России, наезд на животное оказался в списке ДТП за 2023 год с наибольшей тяжестью последствий. Отмечается, что за год смертность от столкновений с дикими животными увеличилась сразу на 13,6%. Всего в прошлом году произошло 734 подобных происшествий, в которых погибло 92 человека.

В приказе Минприроды России № 948 есть содержится шкала для расчета вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Ее используют для определения размера ущерба в результате ДТП с дикими животными. Например, за сбитого перепела или горлицу грозит штраф в размере 200 рублей, а если в ДТП пострадал зубробизон – придется заплатить сумму до 180 тысяч рублей.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
03.06.2024
Фото:Depositphotos
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