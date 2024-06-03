Водителям объяснили, в каких случаях этот крупный штраф увеличится в 5-7 раз

Автоюрист Воропаев: Штраф за сбитое животное может достигать до 180 тыс. рублей

Автовладельцам грозят штрафы в крупном размере за сбитое на дороге животное, потому что, согласно российскому законодательству, это расценивается как ущерб государству. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.

Он подчеркнул, что водитель обязан компенсировать ущерб за пострадавшее в ДТП дикое животное.

«Размер таксы разнится в зависимости от вида животного, условий. при которых произошло столкновение. Сумма колеблется от 100 до 180 тысяч рублей, а в случае, если погибший зверь занесен в Красную книгу, сумма приумножается в 5-7 раз», – уточнил юрист.

Согласно данным научного центра безопасности дорожного движения МВД России, наезд на животное оказался в списке ДТП за 2023 год с наибольшей тяжестью последствий. Отмечается, что за год смертность от столкновений с дикими животными увеличилась сразу на 13,6%. Всего в прошлом году произошло 734 подобных происшествий, в которых погибло 92 человека.

В приказе Минприроды России № 948 есть содержится шкала для расчета вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Ее используют для определения размера ущерба в результате ДТП с дикими животными. Например, за сбитого перепела или горлицу грозит штраф в размере 200 рублей, а если в ДТП пострадал зубробизон – придется заплатить сумму до 180 тысяч рублей.

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Источник: ria.ru