#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С начала года производство Lada в России выросло более чем на 49%
3 июня
С начала года производство Lada в России выросло более чем на 49%
Соколов: АВТОВАЗ нарастил производство за...
Перечислены риски, с которыми сталкиваются покупатели «параллельных» автомобилей
3 июня
Перечислены риски, с которыми сталкиваются покупатели «параллельных» автомобилей
Денис Мигаль: покупатели неофициально ввезенных...
В Китае анонсировали купеобразный седан в стиле Tesla
3 июня
В Китае анонсировали купеобразный седан в стиле Tesla
Haopin представил четырехдверное купе GT с...

С начала года производство Lada в России выросло более чем на 49%

Соколов: АВТОВАЗ нарастил производство за первые четыре месяца 2024 года на 66%

Производство автомобилей на отечественном концерне АВТОВАЗ выросло на 66% по итогам первых четырех месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«За четыре месяца, с января по май, мы уже произвели более 160 тыс. автомобилей. Это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил глава автоконцерна.

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Согласно ранней информации производителя, всего за четыре месяца текущего года на рынке России было реализовано 137,1 тысяч автомобилей Lada – это на 49,2% больше, чем в 2023 году.

Напомним, Совет директоров АВТОВАЗа в конце прошлого года одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Согласно планам, в 2024 году предприятие намерено нарастить объем производства автомобилей до 500 тыс экземпляров.

Инвестиционная программа АВТОВАЗа в текущем году превысит 40 млрд рублей, а до 2030 года предприятие наладит выпуск 12 новых моделей в различных сегментах. Также планируется реализовать различные партнерские проекты.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
03.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0