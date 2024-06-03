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Перечислены риски, с которыми сталкиваются покупатели «параллельных» автомобилей

Денис Мигаль: покупатели неофициально ввезенных авто могут столкнуться с рисками

Риски, с которыми могут столкнуться покупатели неофициально ввезенных автомобилей, зависят от продавца, отметил основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль в беседе с «Коммерсантом».

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Он пояснил, что рынок параллельного импорта привлекает множество дельцов, стремящихся заработать. Эти продавцы используют различные способы привлечения клиентов, такие как скидки или дополнительные товары. Однако они часто берут на себя чрезмерные обязательства и не всегда осознают, что автомобильный бизнес требует значительных инвестиций.

В итоге это приводит к ошибкам, из-за которых страдают покупатели. Поэтому важно выбирать надежного продавца.

Россияне стали меньше тратить на покупку новых авто

Китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, также имеют особенности, связанные с системой СИМ-карт и подключением. Покупатели таких машин в определенной степени находятся в зоне риска. Однако эти риски касаются только автомобилей, ввезенных параллельным импортом.

Машины, поступившие в Россию через официальных дистрибьюторов, не несут подобных рисков: никто не сможет претендовать на них или удаленно вмешиваться в их работу.

Не вполне доволен китайскими автомобилями гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, но по другим причинам.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
03.06.2024
Фото:Depositphotos
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