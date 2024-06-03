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Достойный аналог Toyota Camry: представлен новый мощный и экономичный «китаец»

Автопроизводитель Changan вывел на рынок КНР седан Eado Plus с турбомотором

Компания Changan представила в КНР седан Eado Plus с турбомотором мощностью 160 л.с. Двигатель агрегатирован с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль получил новую решетку радиатора и бампер с декоративными красными элементами.

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В салоне автомобиля двухцветная красно-черная отделка. Центральный экран медиасистемы направлен в сторону водителя.

Changan Eado Plus
Changan Eado Plus

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Автомобиль оборудован интеллектуальной системой помощи водителю с четырьмя широкоугольными камерами, обеспечивающими обзор на 360°. Также модель снабдили встроенным видеорегистратором.

Габариты автомобиля сопоставимы с Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata: они составляют 4730×1820×1505 мм при колесной базе 2700 мм.

В Китае машина стоит 93,9 тыс. юаней (1,16 млн рублей).

Changan Eado Plus
Changan Eado Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Autohome.com.cn

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 169
03.06.2024
Фото:Changan
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