Достойный аналог Toyota Camry: представлен новый мощный и экономичный «китаец»

Автопроизводитель Changan вывел на рынок КНР седан Eado Plus с турбомотором

Компания Changan представила в КНР седан Eado Plus с турбомотором мощностью 160 л.с. Двигатель агрегатирован с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Автомобиль получил новую решетку радиатора и бампер с декоративными красными элементами.

В салоне автомобиля двухцветная красно-черная отделка. Центральный экран медиасистемы направлен в сторону водителя.

Changan Eado Plus

Автомобиль оборудован интеллектуальной системой помощи водителю с четырьмя широкоугольными камерами, обеспечивающими обзор на 360°. Также модель снабдили встроенным видеорегистратором.

Габариты автомобиля сопоставимы с Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata: они составляют 4730×1820×1505 мм при колесной базе 2700 мм.

В Китае машина стоит 93,9 тыс. юаней (1,16 млн рублей).

Changan Eado Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autohome.com.cn