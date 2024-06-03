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В России резко подешевел самый доступный кроссовер Jaecoo

Цена на кроссовер Jaecoo J7 2024 года выпуска снизилась в России на ₽40-190 тыс.

В России подешевел китайский кроссовер Jaecoo J7 2024 года выпуска. Базовая версия Lifestyle стала доступнее на 190 тыс. рублей — цена снизилась до 3,15 млн рублей.

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Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

В комплектации Ultimate автомобиль стал дешевле на 150 тыс. рублей (стоимость снизилась до 3,4 млн рублей). Комплектации Active и Supreme стали доступнее на 130 и 40 тыс. рублей – их цены составили, соответственно, 3,48 и 3,71 млн рублей.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Jaecoo
03.06.2024
Фото:Jaecoo
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