Вам повезло, если ваш автомобиль есть в этом рейтинге — называем марки

Chery и Geely стали названы самыми востребованными на рынке РФ весной 2024 года

Лидером рейтинга по спросу новых легковых автомобилей в России весной 2024 года стал бренд из Китая Chery, а среди подержанных машин – Geely. К такому выводу пришли эксперты Авито-Авто в ходе мониторинга данных по спросу, предложению и актуальным ценам.

Отмечается, что количество объявлений о продаже новых автомобилей из КНР на платформе Авито Авто весной 2024 года выросло на 175,1% больше, чем в 2023 году. При этом средняя цена составила 3,02 млн рублей.

Марка Chery занимает долю в общем спросе на рынке 20,09%, у бренда Haval – 15,48%, на третьем месте Geely с долей 14,12%. Также в топ-5 вошли Changan (11,29%) и Omoda (10,34%). Что касается конкретных марок, то лидерами по динамике предложения среди 10 наиболее востребованных марок стали Jetour, GAC и JAC.

Спрос на новые китайские авто вырос год к году на 170,4%. Наибольшую долю в спросе весной 2024 года получила марка Chery: ее доля составила 15,58%. Вторую строчку рейтинга занял Haval с 15,46%, а третью – Geely с 13,35%. На четвертом месте оказался Changan (12,5%), а на пятом – OMODA (7,97%). Лидерами по росту спроса, как и предложения, стали Jetour, GAC, а третьем место досталось марке Changan.

Отмечается, что предложение на рынке машин с пробегом от китайского автопрома за год выросло на 71,6%, а средняя цена составляет 2,150 млн рублей. Заметным спросом пользовались такие марки, как LiXiang, EXEED и Changan. А первое место по доле в предложении занимает марка Geely – на нее пришлось 22,67% от всех объявлений о продаже китайских авто с пробегом на платформе Авито Авто. На втором месте – Chery с 21,26%.

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Источник: пресс-служба Авито-Авто