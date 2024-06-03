В России изменилась стоимость автомобилей Omoda: известны цены

Компания Omoda изменила цены на кроссовер C5 и седан S5 в России

Принадлежащий Chery бренд Omoda переписал цены на кроссовер C5 и седан S5 2024 года выпуска в РФ. Первый во всех комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей (1,6-2,3%), а второй в двух версиях из трех подешевел на 100 тыс. рублей (4,3-4,7%). У седана Omoda S5 средняя комплектация Tech и топовая Ultra стали доступнее на 100 тыс. рублей, а базовый вариант Life стоит 2 019 900 рублей, как и раньше.

Таким образом, актуальные цены на автомобили Omoda 2024 года таковы: стоимость Omoda C5 располагается в диапозоне 2 229 900 – 3 119 900 рублей в зависимости от комплектации. Цена Omoda S5 составляет 2 019 900 – 2 229 900 рублей.

Omoda S5

Функционально и технически модели не менялись. S5 предлагается с двумя моторами на выбор: 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л. с. и 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с. Первый работает в паре с вариатором CVT18, а второй сопряжен с аналогичным бесступенчатым вариатором CVT25.

C5 предлагается в шести комплектациях: четырех переднеприводных со 147-сильным турбомотором и вариатором, а также двух полноприводных, оснащенных 150-сильным турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Omoda C5

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Источник: Автоновости дня