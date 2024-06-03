Не только от укачивания: мы знаем, что должно быть в идеальной автоаптечке

Эксперт Сапронова рассказала, чем дополнить стандартную аптечку в автомобиле

В стандартном наборе автомобильной аптечки может не оказаться действительно необходимых для оказания первой помощи вещей. Какими препаратами нужно ее заполнить рассказала территориальный управляющий Сбер ЕАптеки Алла Сапронова.

Обязательно наличие набора лекарств, перевязочных материалов и различных мазей. В частности, бетадин раствор (повидон-йод) или раствор хлоргексидина будут отличной альтернативой обычной «зеленке». Кроме того, что они эффективнее воздействуют на бактерии и вирусы, бесцветный хлоргексидин не испачкает салон машины.

Для остановки кровотечения понадобятся кровоостанавливающие салфетки, а также стрипы – эти специальные пластырные полоски стянут края ран. В случае ожога поможет охлаждающий медицинский пакет, который надо всего лишь разломить и потрясти. Еще одним средством экстренной терапии является ранозаживляющая мазевая повязка, она пропитана составом, предотвращающим появление шрамов и рубцов.

Необходимо также иметь в аптечке препараты для снятия боли, такие, как ибупрофен или парацетамол, нимесулид, декскетопрофен или кетопрофен. Чтобы помочь при отравлении нужно использовать домперидон (от диареи) или метоклопромид (от тошноты). В аптечке не будет лишним наличие энтеросгеля, полисорба или энтерофурила: они облегчат состояние.

«Дезлоратадин или лоратадин блокируют рецепторы гистамина, вызывающие аллергические реакции. Другой вариант действующих веществ – хлоропирамин или аклемастин. Самыми современными являются средства второго поколения: у них нет побочного эффекта сонливости», – перечисляет эксперт.

Снять анафилактический шок, например, от укуса осы поможет адреналин или преднизолон, лучше выбрать вариант в форме ручки-шприца. Также в аптечке желательно иметь средство от укачивания дименгидринат, и вместо таблеток лучше отдать предпочтение трансдермальным пластырям. При контакте с кожей они высвобождают действующее вещество и минимизируют неприятные симптомы, резюмировала Сапронова.

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Источник: Quto