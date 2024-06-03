Три ведущих японских бренда уличили в фальсификации — рассказываем подробности

В Японии получил продолжение скандал с подменой данных в Toyota, Mazda и Honda

Скандал в Японии с фальсификацией данных, касающихся безопасности и эксплуатации автомобилей, набирает обороты. Речь идет о производителях Toyota, Mazda и Honda, которые министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уличило в подтасовке.

«Министерство поручило 85 производителям автомобилей и другим компаниям провести расследование и сообщить о том, имела ли место фальсификация данных. В результате к концу мая в общей сложности пять производителей автомобилей сообщили о подобных действиях. Это подрывает доверие потребителей и саму систему сертификации автомобилей. Министерство проведет дальнейшее расследование в отношении пяти компаний и на основании результатов примет строгие меры», – отмечается в сообщении японского ведомства.

Кроме Toyota, Honda и Mazda в нарушениях уличили Suzuki и Yamaha. В отношении Toyota выявлена подделка данных во время испытаний на защиту пешеходов при столкновении у трех выпускаемых сейчас моделей. Речь идет о седане Corolla Axio, универсале Corolla Fielder и кроссовере Yaris Cross. Их отгрузка с сегодняшнего дня прекращена, а руководство корпорации принесло извинения клиентам и акционерам.

Mazda подделывала сведения о краш-тестах трех моделей, они уже сняты с производства, Honda предоставила неверные данные об испытаниях на шум 22 производимых ранее моделей. В Suzuki подделали протокол об испытаниях тормозной системы одной модели, ее тоже сняли с производства.

В связи с этими нарушениями в министерстве приняли решение провести обыски в штаб-квартирах указанных компаний и на их заводах.

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Источник: Firstpost