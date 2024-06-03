Этот легендарный внедорожник прошел 300 тысяч км – что с двигателем?

Эксперт «За рулем» испытал юбилейный Land Rover Defender, прошедший 300 тысяч км

На тест-драйв к обозревателю «За рулем» Сергею Канунникову попал интересный автомобиль – выпущенный к 60-летию компании Land Rover внедорожник Defender. Таких было сделано всего 1000 штук, и с 2008 года машина успела пробежать 300 тысяч километров. Поэтому часть рассказа об этом Дефендере посвящена его техническому состоянию.

Конечно, интересно взглянуть, что у такой машины под капотом. За все годы выпуска в просторном моторном отсеке Дефендера перебывали самые разные моторы – от скромных рядных «четверок» до могучих V8. А под капотом у этого – турбодизель Ford 2.4, развивающий 122 л.с.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Эта машина сделана в эпоху, когда компания сотрудничала с Фордом, и это пошло автомобилю на пользу. Здесь стоит дизель объемом 2,4 литра и мощностью 122 л.с. – такие ставили, например, на Ford Transit.

Мотор по нынешним временам простой, бесхитростный. К слову сказать, пробег этого Дефендера составляет 300 тысяч километров, и никаких признаков старения у двигателя пока нет.

Как такой дизель ведет себя на шоссе и на бездорожье, как показал себя видавший виды, но не утративший выправки бравый вояка Defender? Смотрите в нашем видео!