Этот легендарный внедорожник прошел 300 тысяч км – что с двигателем?
На тест-драйв к обозревателю «За рулем» Сергею Канунникову попал интересный автомобиль – выпущенный к 60-летию компании Land Rover внедорожник Defender. Таких было сделано всего 1000 штук, и с 2008 года машина успела пробежать 300 тысяч километров. Поэтому часть рассказа об этом Дефендере посвящена его техническому состоянию.
Конечно, интересно взглянуть, что у такой машины под капотом. За все годы выпуска в просторном моторном отсеке Дефендера перебывали самые разные моторы – от скромных рядных «четверок» до могучих V8. А под капотом у этого – турбодизель Ford 2.4, развивающий 122 л.с.
Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:
– Эта машина сделана в эпоху, когда компания сотрудничала с Фордом, и это пошло автомобилю на пользу. Здесь стоит дизель объемом 2,4 литра и мощностью 122 л.с. – такие ставили, например, на Ford Transit.
Мотор по нынешним временам простой, бесхитростный. К слову сказать, пробег этого Дефендера составляет 300 тысяч километров, и никаких признаков старения у двигателя пока нет.
Как такой дизель ведет себя на шоссе и на бездорожье, как показал себя видавший виды, но не утративший выправки бравый вояка Defender? Смотрите в нашем видео!
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Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.