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На трассе Нижний Новгород — Саратов водителю стало плохо за рулем

Полиция Нижегородской области спасла водителя, у которого случился инсульт

Сотрудники ГАИ Нижегородской области помогли водителю, который почувствовал себя плохо, находясь за рулем. Неся службу на автодороге Новгород – Саратов, капитан полиции Сергей Коробко обратил внимание на машину, которая виляла по проезжей части, и подал сигнал об остановке.

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«Водитель выполнил требование инспектора об остановке транспортного средства. Он вышел из машины и не смог устоять на ногах. Сергей помог мужчине подняться и вернуться в автомобиль. По внешним признакам полицейский понял, что у водителя инсульт. Госавтоинспектор вызвал бригаду скорой медицинской помощи и своих коллег», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На место происшествия подоспели лейтенанты полиции Максим Тисенко и Алексей Рознов, которые оказали 61-летнему мужчине первую помощь и передали медикам. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Он и его дочь выразили сотрудникам ГАИ признательность за своевременную и важную помощь.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:freepik
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