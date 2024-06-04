В борьбе с подделками на рынке автотоваров МВД помогут отечественные бренды

Специалист рассказал, уничтожит ли маркировка автотоваров контрафакт

После 2022 года история контрафакта сильно повлияла на автоотрасль, особенно в маслах и технических жидкостях. По состоянию на сегодня, битву с контрафактом отрасль проиграла, контрафакт присутствует повсюду, ничто ему не противостоит, отметил Илья Плисов, член правления Союза Автосервисов, на конференции ServiceAuto – 2024.

Однако, он ожидает, что вскоре ситуация может изменится, когда окрепнут собственные российские торговые марки станут известными и популярными, будут хорошо продаваться и начнут защищать себя от подделок.

«Я думаю, что через полгода или год начнется подделка собственных марок, и тогда владельцы этих марок начнут с этим бороться. МВД получит инструмент для борьбы с этим, которого сейчас нет».

Ну а сейчас известные торговые марки, которые ушли из России, ничем не защищены. Особенно это ощутимо на рынке масел и техжидкостей. Интересно, что «плохиши» производят масла-подделки прямо в стране, их не надо даже привозить из-за границы. Наклеили этикетку, разлили в бутылку – и «все хорошо».

Поэтому государство берет на себя регулирование этого процесса с помощью «Честного знака», то есть рынок автокомпонентов ожидает маркирование товаров. Как известно, механизм маркирования неплохо работает в десятках других отраслей по сотням товаров.

Тестирование «Честного знака» будет запущено для масел и технических жидкостей. Как маркировка повлияет на цену автотоваров? Сама марка стоит недорого - 60 копеек, но многие считают, что подорожание неизбежно.

Илья Плисов тоже так считает, потому что потребуются оборудование и новые сотрудники, во что-то обойдется сам процесс.

Победит ли контрафакт после введения маркировки в тех же автомаслах?

Контрафакт непобедим, всегда будет какой-то процент подделок, но важно свести его к минимуму, отметил специалист.

Справка

Контрафакт — продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав. Самым популярным видом контрафакта является нанесение на товар чужого, более известного на рынке товарного знака или наименования фирмы-производителя.

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Источник: Канал Союза Автосервисов/Telegram