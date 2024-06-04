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Женевский автосалон — всё: не выдержал конкуренции с Китаем

Руководство Женевского автосалона решило прекратить деятельность выставки

Руководство Женевского международного автосалона (Geneva International Motot Show, GIMS) приняло решение не проводить ежегодный смотр мировых новинок автоиндустрии в 2025 году. Более того, дальнейшая деятельность в Женеве тоже будет прекращена. Таким образом, подведена черта под 120-летней историей знаменитой выставки.

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Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен причиной завершения деятельности в Женеве назвал «отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте», а также конкуренцию со стороны автосалонов Мюнхена и Парижа, которые «благоприятствуют своей местной промышленности».

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На этом фоне Совет управляющих Постоянного комитета автосалона признал, что не может выполнять уставные цели, и поэтому «официально обратится в наблюдательную кантональную инстанцию с просьбой о роспуске фонда». Совет пришел к выводу, что «рыночные условия в Европе не способствуют успеху будущих выставок».

«Когда вам говорят, что предлагаемая вами площадка не соответствует ожиданиям, приходится это учитывать», – заявил генеральный директор GIMS Сандро Мескита.

Он обратил внимание на изменившуюся стратегию автомобилестроителей в условиях «азиатского динамизма и успеха автосалона в Пекине». На последнем автосалоне в Женеве показали всего 13 автоновинок, в то же время автосалон в Пекине показал 117 мировых новинок. Мескита заверил, что GIMS продолжит проводить автосалоны в Катаре, очередной запланирован в ноябре 2025 года в столице государства – Дохе.

Напомним, первый автосалон в Женеве состоялся в 1905 году. На протяжении длительного времени у него был статус одного из самых престижных в Европе. Выставочные площади достигали 120 тысяч кв. метров, в экспозиции принимали участие до 120 компаний, а число посетителей превышало 600 тыс. В марте 2019 года на 89-м Женевском автосалоне с большим успехом состоялся дебют российского бренда Aurus.

Источник: genevamotorshow.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
04.06.2024
Фото:Wikimedia
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