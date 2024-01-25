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Выиграй Ладу
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На Женевский автосалон никто не приехал

Завтра начнет работать автосалон в Женеве – он станет самым провальным

Женевский автосалон официально откроется 26 февраля 2024 года, а сегодня был объявлен официальный список участников.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Их всего 29 (!), и вы не найдете среди участников знакомых и знаменитых брендов.

Точнее, найдете, но их всего четыре: BYD, Dacia, Renault и Isuzu (но только коммерческие автомобили).

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Женевский автосалон возобновил работу спустя 5 лет после отмены в начале эпидемии коронавируса. И он намного меньше, чем любой другой автосалон в Женеве прошлых лет.

Поэтому, чтобы привлечь больше посетителей, на автосалоне в Женеве будут представлены четыре новые зоны: с гоночными автомобилями, с работами дизайнеров (в том числе Pininfarina и дизайнера Фрэнка Стивенсона), каршеринг и концепты.

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Кирилл Панов
Фото:Largus
25.01.2024
Фото:Largus
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