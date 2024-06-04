Редчайший «Гелендваген» от Brabus продают за 150 млн: чем уникален автомобиль

В Москве продают 11-летний пикап Mercedes-AMG G63 6×6 от Brabus за ₽150 млн

В российской столице выставили на продажу Mercedes-AMG G63 6×6, над которым поработали в ателье Brabus. Уточняется, что к покупке предлагается автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 1400 км.

Всего было собрано около ста экземпляров таких авто. Эта редчайшая машина в отличном состоянии стоит 151 млн рублей.

Mercedes-AMG G63

Mercedes-AMG G63 6×6 – это пикап с двойной кабиной, портальными мостами, клиренсом 460 мм и сразу пятью блокировками дифференциала. Автомобиль оснащен 5,5-литровым двигателем V8 с двумя турбинами мощностью 544 л.с., тюнинг от Brabus увеличил отдачу мотора до 700 л.с.

Среди опций выставленной на продажу машины черно-оранжевый кожаный салон, топовая медиасистема, подогрев и память положений всех сидений и прочее.

Mercedes-AMG G63

Mercedes-AMG G63

Mercedes-AMG G63

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Источник: Auto.ru