#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery iCar 03
15 июня
Этот китайский автомобиль пытается казаться Ленд Ровером
В Китае представили новый Chery iCar 03 за 1,8...
Чхоллима-28
15 июня
Думаете, перед вами советский трактор? А это Чхоллима!
В видео показали малоизвестную историю...
ГАИ вводит новые правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам?
15 июня
ГАИ вводит новые правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам?
С 1 марта 2025 года в силу вступают изменения в...

Редчайший «Гелендваген» от Brabus продают за 150 млн: чем уникален автомобиль

В Москве продают 11-летний пикап Mercedes-AMG G63 6×6 от Brabus за ₽150 млн

В российской столице выставили на продажу Mercedes-AMG G63 6×6, над которым поработали в ателье Brabus. Уточняется, что к покупке предлагается автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 1400 км.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Всего было собрано около ста экземпляров таких авто. Эта редчайшая машина в отличном состоянии стоит 151 млн рублей.

Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Mercedes-AMG G63 6×6 – это пикап с двойной кабиной, портальными мостами, клиренсом 460 мм и сразу пятью блокировками дифференциала. Автомобиль оснащен 5,5-литровым двигателем V8 с двумя турбинами мощностью 544 л.с., тюнинг от Brabus увеличил отдачу мотора до 700 л.с.

Среди опций выставленной на продажу машины черно-оранжевый кожаный салон, топовая медиасистема, подогрев и память положений всех сидений и прочее.

Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63
Mercedes-AMG G63

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 14873
04.06.2024
Фото:auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz AMG-GT

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв