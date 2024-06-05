Японский кроссовер с безотказным мотором и проверенным вариатором предлагают дешевле «китайцев»

В «За рулем» рассказали о ввезенных по параимпорту Mitsubishi Outlander

Эксперт журнала «За рулем», Сергей Зиновьев выяснил, что новое, четвертое поколение модели, выпущенное с 2021 года, теперь доступно и у нас.

С длиной в 4710 мм, новый Outlander больше не относится к компактным, а стал среднеразмерным кроссовером с высоким клиренсом в 205 мм, что характерно для этого класса.

Этот автомобиль доступен с передним или полным приводом, а цены стартуют от 3,95 млн рублей за версию с базовым 1,5-литровым мотором (164 л.с.). Эта версия, предназначенная для китайского рынка, но внешне почти не отличается от мировой, за исключением деталей внутри, таких как 10,25-дюймовый дисплей вместо стандартных 9.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Привычных по третьему поколению моторов 2.0 и 2.4 нет. Основное предложение – двигатель 2.5 (184 л.с.) с вариатором. Оба агрегата заимствованы у Ниссана.

Мотор с индексом PR25DD – атмосферный, но с прямым впрыском, что постепенно становится нормой. Агрегат выпускают с 2018 года, нрав его пока не полностью изучен.

Вариатор – Jatco JF016E, и о нем известно почти все. Для CVT он довольно крепок, но способен развалиться задолго до расчетного пробега 220 тысяч км. А гидроблок неремонтопригоден – его меняют в сборе.

Эксперт рассказал об еще трёх достойных новинках параимпорта.