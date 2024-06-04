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Сколько будет стоить Lada Iskra: эксперты высказались о цене новинки

Вице-президент НАС Хайцеэр: Lada Iskra должна стоить около 1,2 млн рублей

Участники рынка оценили потенциал главной новинки от АВТОВАЗа в 2024 году — Lada Iskra. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предположил, что этот автомобиль в средней или хорошей комплектации приблизится к начальной стоимости Lada Vesta (около 1,24 млн руб.).

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Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков перспективы новинки оценил как «очень хорошие», заметив при этом, что ее цена будет иметь решающее значение. По словам эксперта, если она будет адекватной, то все, что будет произведено, продастся с легкостью. Новинка займет пустующую нишу между Lada Granta и Lada Vesta, куда пока не смогли и вряд ли смогут зайти китайские компании.

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Целиков прибавил, что российский рынок покинули такие популярные доступные по цене автомобили, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Logan, и осталась только Vesta.

Президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов также спрогнозировал цену новинки. «Примерно между Granta и Vesta – близко к той ценовой категории машин, в ряду которых новинка находится. Она чуть больше Lada Granta, и будет, соответственно, чуть дороже».

Анонс Lada Iskra запланирован на 5 июня текущего года в рамках ПМЭФ-2024.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
04.06.2024
Фото:Depositphotos
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