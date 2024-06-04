Эксперт поделился секретом, как легко сэкономить на обслуживании автомобиля

Автоэксперт рассказал, на каких запчастях можно сэкономить при прохождении ТО

За первый квартал текущего года средняя стоимость ТО автомобиля увеличилась на 29% относительно 2023 года и достигла 9,4 тыс. рублей. Глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, на каких запчастях можно снизить затраты при прохождении техобслуживания.

Так, без ущерба для состояния автомобиля можно сэкономить на замене салонного фильтра, приобретя недорогую продукцию известных брендов, поделился специалист. При этом он отметил, что масляный и топливный фильтры все же лучше поменять на оригинальные.

Стрельбицкий пояснил, что еще вполне можно сэкономить на лампах фар, габаритных огнях и внутренних фонарях, а также приобрести более дешевые щетки стеклоочистителя.

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Источник: «Российская газета»