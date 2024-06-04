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Названа самая продаваемая иномарка в России

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в конце мая стал самой продаваемой иномаркой в РФ

Самой продаваемой иномаркой в РФ по итогам последней недели мая в этом году впервые стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. С 27 мая по 2 июня удалось продать 1677 таких машин, по данным АО «ППК».

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Также хорошо продавались в России за указанный период LADA Vesta и LADA Granta, объемы реализации которых составили 2796 и 2124 единицы соответственно. На 4-м месте очутился лифтбек LADA Granta (продано 1666 единиц). На пятой строчке оказался кроссовер Haval Jolion (продано 1523 штуки).

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Объемы продаж остальных моделей оказались менее 1,2 тыс. единиц, а в десятку лидеров по итогам 22-й недели попали Chery Tiggo 4 Pro, Changan C55 Plus, Geely Monjaro, Belgee X50 и Omoda C5.

Всего за указанный период в стране реализовали 32 804 новые легковые машины, что на 15% больше, чем неделей ранее.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
04.06.2024
Фото:Chery
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