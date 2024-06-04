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Toyota приостановила поставки трех своих моделей: известны причины

Компания Toyota приостановила поставки трех моделей из-за фальсификации данных

Компания Toyota приостановила поставки трех моделей из-за скандала. Уточняется, что при тестировании автомобилей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross применяли методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие правительственным стандартам.

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Сообщается, что испытания будет необходимо повторить. При этом в компании заявили, что уже проданными машинами можно пользоваться.

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Ранее Toyota объявила в РФ отзыв 3864 внедорожников Land Cruiser J300, Lexus LX 500D и Lexus LX 600, реализованных с 2021-го по настоящее время. Авто отзывают из-за дефекта софта ЭБУ автоматической трансмиссии, на сервисах его перепрограммируют.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Motor1

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
04.06.2024
Фото:Toyota
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