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Российских владельцев таких внедорожников ждут на сервисе

В России из-за проблем с трансмиссией отзывают внедорожники Toyota и Lexus

В России начали отзывать автомобили брендов Toyota и Lexus – официальное сообщение об этом появилось на сайте Росстандарта. В нем уточняется, что программа стартовала 31 мая, и под нее попадают 3864 автомобиля моделей Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500D и Lexus LX 600, реализованных с 30 сентября 2021 года. Напомним, что Toyota ушла из России в сентябре 2022 года, но сохранила сервис.

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«В трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса», – сообщает Росстандарт.

Уточняется, что при возникновении такого состояния автомобиль может незначительно сдвигаться вперед, если машина стоит на ровной поверхности и не удерживается тормозами. Этот может повысить риск аварии, говорится в сообщении.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии. Сервисмены будут бесплатно «перепрошивать» электронный блок АКП.

Источник: Росстандарт

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
03.06.2024
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