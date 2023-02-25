Toyota и Renault ушли: как теперь чинить их машины

Тревога, связанная с массовым исходом иномарок из России, длилась недолго. И автовладельцы, и дилерские центры начали искать способы обслуживать и ремонтировать машины при дефиците запчастей.
Это возможно, и мы тут не первопроходцы. Иран живет под санкциями с 1979 года. При этом в стране самый мощный автопром на Ближнем Востоке, иранцы готовы поставлять свои машины (Iran Khodro, SAIPA) к нам. На иранском рынке активно работают и китайские автопроизводители.
Впрочем, вернемся в Россию.
Toyota
В отличие от многих других автопроизводителей Toyota не спешила сообщать об уходе с российского рынка в феврале-марте 2022 года. Компания фактически ушла из России только в сентябре, закрыв завод в Шушарах, работавший 15 лет и выпускавший седан бизнес-класса Camry и компактный кроссовер RAV4. Этому предшествовал полугодичный простой производства.
Гарантия Toyota в России — 3 года или 100 000 км пробега, и автопроизводитель обязан выполнять гарантийные обязательства.
Летом 2022 года Роспортребнадзор потребовал от японского концерна соблюдать права потребителей и возобновить прямые поставки запчастей в Россию. В конце прошлого года в СМИ появилось письмо генерального менеджера поставки запасных частей и складских операций Toyota Motor Андрея Щербакова о восстановлении прямых поставок компонентов для гарантийного ремонта и обслуживания автомобилей, а также одобрении параллельного импорта для официальных дилеров.
В ответ на многочисленные публикации на эту тему японская компания выступила с официальным заявлением, что прямые поставки деталей в Россию не возобновляла. Но возможное обслуживание автомобилей Toyota в России можно получить без нарушения санкций. Дилеры Toyota могут свободно завозить и использовать запчасти, не попадающие под санкции. То есть фактически все, за исключением электронных блоков, которые можно рассматривать как товары двойного назначения.
Что с сервисом Toyota?
Практически мало что изменилось: в тех же ремонтных зонах те же мастера работают на том же оборудовании и теми же инструментами, что и раньше. С программным обеспечением проблем нет (по крайней мере, пока).
Toyota уволила сотрудников, работавших на российском автозаводе, но дилерские центры (которые не закрылись) сохранили персонал. У японской марки 114 официальных дилеров по всей стране — немало.
Что с запчастями Toyota?
Дилеры Toyota продолжают покупать и использовать оригинальные запчасти (в том числе при помощи тендеров). Запчасти каналами «параллельного импорта» везут из Казахстана, ОАЭ, европейских стран и даже Японии. Разумеется, из-за сложной логистики и множества посредников цены на «расходники» и запасные части выросли, на некоторые позиции — в несколько раз. Но главное: они есть.
Цены зависят от аппетита дилера. Назовем средние (в Москве):
- оригинальный масляный фильтр — 720 рублей;
- картридж масляного фильтра — 370 рублей;
- воздушный фильтр — 1700–2500 рублей;
- свеча зажигания — 800–1200 рублей;
- комплект передних тормозных колодок — 6500 рублей;
- ремень генератора — 3500–5600 рублей;
- моторное масло Toyota синтетическое 5W30 (4 литра) в жестяной банке — 4650 рублей;
- моторное масло Toyota синтетическое 5W40 (5 литров) в пластиковой канистре — 3000 рублей.
Всё, повторю, «оригинал». Хотя в связи с повышенным спросом на оригинальные запчасти на рынке появилось множество подделок. И если дилер использует запасные части и комплектующие, он берет на себя ответственность за их качество.
Есть ли альтернатива запчастям от официального дилера?
Вы можете купить «расходники» для ТО самостоятельно. Дилер не вправе отказать вам в их использовании просто потому, что их купил владелец машины. Для этого требуется экспертиза, которая докажет, что запасные части не соответствуют требованиям производителя. Провести ТО проще и дешевле. Чтобы застраховаться от возможных последствий, мастер-приемщик в заказ-наряде напишет «запчасти клиента».
И автовладельцы, и сами дилеры стали чаще использовать неоригинальные запчасти (выбирая по качеству). В двигатели автомобилей, снятых с гарантии, льют масло российского производства. И ничего: машины ездят и будут ездить — если базовые масла и пакеты присадок те же, что у оригинальных масел.
При необходимости кузовного ремонта нужные запасные части вам найдут. Правда, в некоторых сложных случаях придется ждать дольше обычного, пока нужное привезут из-за границы. Что касается распространенных запчастей, они есть и тут:
- новое переднее крыло на Toyota Camry XV70 можно купить за 20 000 рублей. Б/у — за 14 000 рублей.
- оригинальное лобовое стекло с полным подогревом и камерой на ту же новую Camry можно найти в Москве за 60 000 рублей.
- новая задняя дверь — 59 000 рублей. «Бэушная» передняя (без дефектов) — 30 000. Китайская — 22 000 рублей.
- неоригинальное боковое стекло — 3000 рублей.
- оригинальная светодиодная фара на Toyota RAV4 XA50 стоит 73 710 рублей. Галогеновые дешевле вдвое. «Неоригинал» тоже есть, например, Depo — хотя такие фары не сильно дешевле оригинальных.
Фактически клиенты дилерского центра Toyota получают все то же, что и прежде, хотя и по заметно выросшим ценам.
Renault
Французская марка завоевала в России не меньшую популярность (Toyota в 2021 году продала у нас 117 303 автомобиля, установив рекорд зарубежных продаж, Renault — 131 552 автомобиля, и это не было рекордом). Но и ей пришлось уйти. 16 мая 2022 года Группа Renault передала российские активы в собственность государства.
Запчастями для Renault занимается дочерняя компания АВТОВАЗа, «Лада Имидж». Ей достались комплектующие, предназначавшиеся для московского завода Renault и не востребованные из-за остановки производства, а также складские запасы Renault в России. И «Лада Имидж», как эксклюзивный дистрибьютор, получила право покупать запчасти у Renault France. Так что пять огромных складов этой компании в России заполнены под потолки. К нам поставляют даже так называемые «санкционные» коробки передач, двигатели в сборе, электронные компоненты. Хотя сроки поставки в данном случае увеличены.
Нерешаемых проблем с ремонтом (в том числе гарантийным) нет. Российская гарантия Renault — те же 3 года или 100 000 км пробега. Если дилерский центр отказывает вам в гарантийном обслуживании, ссылаясь на отсутствие запчастей, обращайтесь в другой. Если выбора нет (в вашем регионе один дилер) — обращайтесь в Роспотребнадзор. Все сразу найдется.
В любом случае идти по кубинскому сценарию и приспосабливать на иномарки детали от российских автомобилей нам сейчас не надо.
Мнение эксперта
Роман Тимашов
— На данный момент ситуация с комплектующими гораздо лучше, чем в июне-июле 2022 года. В наличии практически все расходные материалы для технического обслуживания и ремонта автомобилей, в том числе: лобовые стекла, фары, бамперы. Наблюдаются некоторые трудности со сложными узлами: двигателями в сборе, блоками цилиндров, агрегатами трансмиссии. Сроки поставок в таком случае могут превышать три месяца.
Все еще непростой остается ситуация с кузовными запчастями: боковые части авто, панорамные крыши. Детали доставляются с помощью параллельного импорта. Это приводит к удорожанию деталей и увеличению сроков поставок. Срок поставки комплектующих может достигать от недели до полугода. Однако в случае длительного ожидания цена на запчасти будет ниже.
- Эти запчасти нельзя ввозить в Россию, но есть лазейка.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.