«Не соответствует действительности»: Toyota опровергла данные о поставках запчастей в Россию

Ввозу комплектующих по параллельному импорту производитель при этом не препятствует.

Toyota Motor не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию. При этом не подпадающие под санкции запчасти могут завозиться дилерами и использоваться ими для обслуживания автомобилей, заявили в пресс-службе японского автоконцерна.

Наша компания не возобновляла поставки деталей в России, это не соответствует действительности. Однако в России осуществляется в пределах возможного обслуживание [автомобилей Toyota] с использованием деталей, которые можно получить там без нарушения санкций», — заявили в Toyota.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Toyota возобновила прямые поставки в Россию не подпавших под санкции запчастей.

Toyota в марте прошлого года объявила о приостановке производства и поставок автомобилей Toyota и Lexus в РФ на неопределенный срок. Российский завод в сентябре был закрыт, сотрудники уволены. При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга перспективы завода.

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Источник: ТАСС

Фото: Toyota, Unsplash