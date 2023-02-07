«Не соответствует действительности»: Toyota опровергла данные о поставках запчастей в Россию — журнал За рулем

«Не соответствует действительности»: Toyota опровергла данные о поставках запчастей в Россию

Ввозу комплектующих по параллельному импорту производитель при этом не препятствует.

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Toyota Motor не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию. При этом не подпадающие под санкции запчасти могут завозиться дилерами и использоваться ими для обслуживания автомобилей, заявили в пресс-службе японского автоконцерна.

Наша компания не возобновляла поставки деталей в России, это не соответствует действительности. Однако в России осуществляется в пределах возможного обслуживание [автомобилей Toyota] с использованием деталей, которые можно получить там без нарушения санкций», — заявили в Toyota.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Toyota возобновила прямые поставки в Россию не подпавших под санкции запчастей.

Toyota в марте прошлого года объявила о приостановке производства и поставок автомобилей Toyota и Lexus в РФ на неопределенный срок. Российский завод в сентябре был закрыт, сотрудники уволены. При этом Toyota продолжает обсуждать с Минпромторгом России и правительством Санкт-Петербурга перспективы завода.

Источник: ТАСС

Фото: Toyota, Unsplash

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