На рынок РФ вернулась самая доступная модель седана по очень приятной цене

На рынке России появились седаны Skoda Rapid из Китая дешевле 2 млн рублей

Цены на седан Skoda Rapid, ввоз которого в Россию осуществляется из Китая, с марта снизились до 1,95 млн рублей, хотя еще весной на одном из классифайдов его предлагали за 2,45 млн рублей.

За цену до 2 млн рублей покупателю предлагается новый «китайский» Rapid 2023 года выпуска. В комплектации в числе прочего перечислены литые колесные диски, светодиодные фары, люк в крыше, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировки зеркал, штатная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, сиденья, обитые кожей, функция «старт-стоп», коврики и подлокотник.

Skoda Rapid

Аналогичный автомобиль у другого продавца оценен в 1,969 млн рублей, еще три импортных экземпляра предлагают по цене от 2,1 до 2,157 млн рублей. А цена самого дорогого еще у одного продавца составляет 2,498 млн рублей. В комплектацию последнего входят АВS, климат-контроль, подушки безопасности, парктроники, датчики света и дождя, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, штатная сигнализация, бортовой компьютер, мультимедиа с Apple CarPlay, люк, кожаная обивка сидений и противотуманки.

Skoda Rapid

С технической точки зрения все «китайские» Skoda Rapid идентичны, под капотом у них стоит бензиновый атмосферник MPI объемом 1,5 л мощностью 112 л.с., классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

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Источник: avtonovostidnya.ru