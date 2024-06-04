На рынок РФ вернулась самая доступная модель седана по очень приятной цене
Цены на седан Skoda Rapid, ввоз которого в Россию осуществляется из Китая, с марта снизились до 1,95 млн рублей, хотя еще весной на одном из классифайдов его предлагали за 2,45 млн рублей.
За цену до 2 млн рублей покупателю предлагается новый «китайский» Rapid 2023 года выпуска. В комплектации в числе прочего перечислены литые колесные диски, светодиодные фары, люк в крыше, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировки зеркал, штатная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, сиденья, обитые кожей, функция «старт-стоп», коврики и подлокотник.
Аналогичный автомобиль у другого продавца оценен в 1,969 млн рублей, еще три импортных экземпляра предлагают по цене от 2,1 до 2,157 млн рублей. А цена самого дорогого еще у одного продавца составляет 2,498 млн рублей. В комплектацию последнего входят АВS, климат-контроль, подушки безопасности, парктроники, датчики света и дождя, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев зеркал, штатная сигнализация, бортовой компьютер, мультимедиа с Apple CarPlay, люк, кожаная обивка сидений и противотуманки.
С технической точки зрения все «китайские» Skoda Rapid идентичны, под капотом у них стоит бензиновый атмосферник MPI объемом 1,5 л мощностью 112 л.с., классическим 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.
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Источник: avtonovostidnya.ru
Отзывы о Skoda Rapid (11)
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
замечены не были
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.