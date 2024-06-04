#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
4 июня
Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
В Адыгее 3-летняя девочка выпала из кабины...
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
4 июня
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
Имущество арестованного генерала Иванова могут...
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
4 июня
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
Компания Infinity Way построила прицеп для...

Представлена новая версии Атома для доставки

Компания «Кама» презентовала одноместный малотоннажный фургон для курьеров

Компания Кама, работающая над созданием российского электромобиля Атом, презентовала фургон для служб доставки. Этот малотоннажный грузовой автомобиль будет построен на единой платформе с другими версиями «Атома», но реализован в кузове фургон, пояснил производитель.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Основные характеристики новинки: объем грузового отсека составляет до 1,6 тыс. л, масса груза не должна превышать 360 кг, погрузочная высота составляет 69 см, погрузочная длина – до 220 см.

Атом
Атом

Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

Известно, что фургон будет одноместным. Вместо пассажирского сиденья предусмотрена зона для дополнительного груза. Наряду с этим отмечается, что покупка пассажирского сиденья все же возможна – опционально. Модель предлагается в стандартном белом цвете.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Telegram-канал стартапа Atom

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АТОМ
04.06.2024
Фото:АТОМ
Поделиться:
Оцените материал:
0