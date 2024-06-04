Представлена новая версии Атома для доставки

Компания «Кама» презентовала одноместный малотоннажный фургон для курьеров

Компания Кама, работающая над созданием российского электромобиля Атом, презентовала фургон для служб доставки. Этот малотоннажный грузовой автомобиль будет построен на единой платформе с другими версиями «Атома», но реализован в кузове фургон, пояснил производитель.

Основные характеристики новинки: объем грузового отсека составляет до 1,6 тыс. л, масса груза не должна превышать 360 кг, погрузочная высота составляет 69 см, погрузочная длина – до 220 см.

Атом

Известно, что фургон будет одноместным. Вместо пассажирского сиденья предусмотрена зона для дополнительного груза. Наряду с этим отмечается, что покупка пассажирского сиденья все же возможна – опционально. Модель предлагается в стандартном белом цвете.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Telegram-канал стартапа Atom