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Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
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Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
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Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора

В Адыгее 3-летняя девочка выпала из кабины трактора и погибла

В хуторе Красном Кошехабльского района Адыгеи 3-летняя девочка погибла, выпав из окна трактора на дорогу. На данный момент следствие проводит проверку инцидента.

Уточняется, что трактор ехал по дороге «Подъезд к хутору Чехрак». При этом в кабине, вопреки разрешенной правилами вместимости не более 1 человека, находились двое: 30-летний водитель и 3-летняя девочка.


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В ходе движения водитель допустил выпадение ребенка из трактора через открытое окно.

Девочке в срочном порядке была оказана первая помощь, но по пути в больницу она умерла от полученных травм. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.


Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: пресс-служба МВД по Адыгее

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:МВД Медиа
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