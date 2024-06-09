Резко возрастает риск пожара: почему опасно заправлять полный бак бензина в жару
Автоэксперт Родионов: машина может сгореть в жару из-за полного бака бензина
Машина в жару может сгореть, если топливный бак заправить до максимума, пояснил технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, в жару существует риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара, поэтому лучше не заправлять в жару машину «под завязку».
Также специалист рекомендует не парковать в жаркую погоду автомобиль под прямыми солнечными лучами, так как под их воздействием меняется структура резины и могут появиться трещины на боковых поверхностях автошин.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: Российская газета
Фото:freepik / freepik
09.06.2024
Фото:freepik / freepik
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