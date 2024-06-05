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Разбитая техника НАТО – теперь и в Екатеринбурге

Масштабная выставка трофейной техники из зоны СВО пройдет в Верхней Пышме

На площади Дворца спорта в Верхней Пышме Свердловской области состоится выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной в зоне проведения военной спецоперации.

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«Выставка вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск "Центр", станет первой крупной экспозицией трофеев специальной военной операции, прошедшей за переделами московского региона. Выставка будет развернута на площади Дворца спорта в Верхней Пышме и начнет свою работу 8 июня в 11:00. Для посетителей она будет доступна ежедневно с 09:00 до 21:00 и завершится 17 июля», – говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Битва бронетранспортеров — интересные факты
Американский танк Абрамс M1А1 на такой же выставке в Москве. Орудие – немецкой разработки, пулеметы М-240 калибра 7,62 – бельгийской.
Американский танк Абрамс M1А1 на такой же выставке в Москве. Орудие – немецкой разработки, пулеметы М-240 калибра 7,62 – бельгийской.

Посетители выставки увидят основные образцы вооружения и техники, поставляемые Западом Украине: танки, боевые машины пехоты (БМП), бронеавтомобили и вездеходы из Австрии, Великобритании, Германии, США и Турции. Это танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, БМП Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и др. Итого 14 затрофеенных машин врага.

Кроме того, будут показаны трофейные разведывательные и ударные беспилотники и стрелковое оружие.

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Кирилл Панов
Фото:За РулемКрючков Вадим
Количество просмотров 3
05.06.2024
Фото:За РулемКрючков Вадим
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