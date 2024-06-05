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Миссия невыполнима? Том Круз попытался сесть в машину премьер-министра Британии

В Сети завирусилось видео, как Том Круз пытается сесть в автомобиль Риши Сунака

Звезда Голливуда актер Том Круз по ошибке пытался сесть в автомобиль премьер-министра Британии Риши Сунака. Знаменитый артист попросту перепутал Audi английского политика со своим Mercedes.

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Неловкий момент произошел в конце мая после того, как вертолет 61-летнего актера приземлился на вертолетной площадке в одном из районов Лондона Баттерси. Том Круз не растерялся и с улыбкой на лице приветствовал фанатов.

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Артист практически сразу понял, что ошибся, но видео стремительно разошлось по соцсетям. Предположительно премьер-министр Британии приземлился на вертолетной площадке вслед за Крузом после поездки в ходе предвыборной кампании.

Напомним, от брака с актрисой Кэти Холмс у Тома Круза есть дочь – Сури, которая по достижении совершеннолетия в апреле текущего года отказалась от фамилии своего звездного отца. Девушка пробует силы в актерском ремесле и играет в театре, на афишах ее представляют, как Сури Ноэль. Вплоть до совершеннолетия Том Круз выплачивал алименты на воспитание дочери, размер которых оценивается 400 тысяч долларов в год (примерно 37,7 млн рублей по актуальному курсу).

Источник: thesun.co.uk

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
05.06.2024
Фото:Wikimedia
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