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Россияне покупают привычное: японские авто снова везут в досанкционном объёме

Объем ввоза автомобилей из Японии вернулся на досанкционный уровень

С начала текущего года Владивостокская таможня оформила на ввоз 92 тысячи машин из Японии. Уточняется, что с марта объем ввозимых машин вернулся к досанкционному и составляет более 20 тысяч штук в месяц.

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В основном автомобили везут из Японии и Южной Кореи, при этом машины из Китая в РФ на физлиц завозят в минимальных объемах.

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Преимущественно ввозят бюджетные машины с объемом двигателя до 2-х литров. После санкций стали ввозить больше праворульных авто с двигателем объемом от 1,2 до 1,6 литра. Среди них есть машины таких брендов, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi.

С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции, ограничив экспорт машин с мотором объемом от 1,9 литра, гибридов и электрокаров.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: Дальневосточное таможенное управление

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.06.2024
Фото:Depositphotos
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