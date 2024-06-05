На службе в такси: в сервисе появились комфортные лифтбеки для перевозки пассажиров

Автомобили Москвич 6 пополнили автопарк сервиса такси в Москве

Москвичи 6 появились в сервисе такси в Москве, и их уже можно увидеть на улицах столицы. Кузов Москвича 6 отличает эксклюзивная оклейка кузова – дополнительный красный градиент с надписью. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного бренда.

«Стильный динамичный седан Москвич 6 появился в линейке бренда в конце прошлого года и уже пользуется популярностью у наших клиентов. Теперь он также представлен и в сегменте корпоративного парка – сервисе такси», – говорится в сообщении пресс-службы.

Москвич 6

Цены на автомобиль 2024 модельного года стартуют от 2,2 млн рублей, новинка представлена в двух версиях: «Комфорт» и «Бизнес». Представленная в сервисе такси модель оборудована бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором). Габариты: 4770х1820х492 мм, размер колесной базы – 2770 мм.

Москвич 6

В базовой комплектации автомобиль получил светодиодную оптику, легкосплавные диски R17, приборную панель с экраном диагональю 3,5 дюйма и центральный мультимедийный монитор диагональю 10,4 дюйма, смартфон водителя можно подключить к Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, есть круиз-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида. В помощь водителю – все необходимые системы безопасности. Для пассажиров предусмотрены удобные подлокотники с подстаканниками, USB-разъемы для зарядки гаджетов, крепления для детских автокресел.

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Источник: moskvich-auto.ru