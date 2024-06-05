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Названы цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas

Компания Geely объявила цены на кроссовер Geely Atlas нового поколения c полным приводом

Китайская компания Geely объявила цены на кроссовер Geely Atlas нового поколения c полным приводом для российского рынка. У модели всего три комплектации. Версия Luxury стоит 3 399 990 рублей, стоимость комплектации Flagship составляет 3 599 990 рублей, а Flagship Sport – 3 699 990 рублей, сообщила пресс-служба компании.

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В итоге разница в цене между передне- и полноприводными версиями составляет около 200 тысяч рублей. Цена переднеприводного Атласа стартует от 3 194 990 рублей.

Geely Atlas
Geely Atlas

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Кроссовер оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 325 Нм и 8-ступенчатой АКП Aisin, к которым добавилась система автоматически подключаемого полного привода 6-го поколения.

Продажи нового Geely Atlas начались в РФ в начале года. Относительно авто предыдущего поколения машина стала заметно больше и перебралась на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, которая также находится в основе знакомых россиянам моделей Tugella и Monjaro.

Geely Atlas
Geely Atlas

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:Geely
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